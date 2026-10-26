Neiva atendió emergencias y mantiene vigilancia sobre incendios forestales y estructurales

Neiva

Los organismos de socorro atendieron varias emergencias en Neiva, entre ellas incendios forestales, quemas de residuos, un incendio estructural, un derrame de aceite y el rescate de un animal. La Oficina de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos desplegaron sus unidades en diferentes sectores para controlar las situaciones y evitar mayores afectaciones a la comunidad.

En el balance se reportaron cuatro quemas de residuos en los barrios Oasis, San José, Altico y otro punto de la ciudad. Las autoridades advirtieron que estas prácticas representan un peligro por la posibilidad de que las llamas se extiendan hacia zonas de vegetación. Entre tanto, continúan bajo vigilancia dos incendios forestales, uno en el sector de San Francisco, en dirección a San Luis.

Durante el fin de semana también fueron controladas conflagraciones en inmediaciones de un conjunto residencial, la avenida Circunvalar y la parte posterior del cementerio Jardines del Paraíso. Asimismo, en el barrio La Gaitana, un incendio estructural destruyó una habitación de una vivienda, de la cual fueron rescatados 13 gatos, sin personas lesionadas.

A estas situaciones se sumaron la atención de un derrame de aceite en una rotonda del sur de Neiva y el rescate de una boa en ese mismo sector de la ciudad. Frente a este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a evitar las quemas de residuos, revisar las instalaciones eléctricas, no dejar veladoras encendidas sin supervisión y desconectar los electrodomésticos cuando no se utilicen.