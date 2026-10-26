A la cárcel hombre señalado de reclutar a dos menores en el Huila con falsas promesas de dinero

Neiva

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Gurrute Luna, señalado de reclutar a dos adolescentes en el Huila para vincularlospresuntamente al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. El hombre habría contactado a los menores por redes sociales y ofrecido hasta dos millones de pesos para que se incorporaran al grupo armado ilegal.

Los adolescentes salieron de Pitalito durante la madrugada del 18 de octubre en un bus intermunicipal con destino al Cauca. Un familiar de uno de ellos alertó telefónicamente a las autoridades sobre el posible reclutamiento, lo que permitió hacer seguimiento al vehículo e interceptarlo en Popayán.

La fiscal del caso explicó que la información entregada por la familia fue corroborada por los uniformados, quienes encontraron al procesado junto a los dos menores, sin que existiera un vínculo familiar o de amistad entre ellos. “Uno de los hijos era del de la señora que había suministrado la información vía telefónica, es decir, que la información sí fue veraz”, afirmó la funcionaria.

Según la investigación, Gurrute Luna habría aprovechado la vulnerabilidad económica de las víctimas para ofrecerles remuneraciones de hasta dos millones de pesos, lujos y armas. Los adolescentes lo identificaron como la persona que los contactó y les hizo los ofrecimientos, además de comprar los tiquetes para el viaje.

Una fiscal de la Seccional Cauca le imputó al detenido el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Los menores quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.