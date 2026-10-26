Autoridades destruyen 13 artefactos explosivos en municipios del Caquetá

Neiva

Hombres de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional localizaron y destruyeron 13 dispositivos explosivos improvisados en los municipios de La Montañita y Solano, en el departamento del Caquetá.

El coronel Freddy Mora Rojas, de la decima segunda brigada, explico que “en el primer procedimiento que se cumplió, en la vereda La Argentina, jurisdicción de La Montañita, se encontró un depósito ilegal que contenía ocho artefactos explosivos”.

Posteriormente, ubicaron otros cinco dispositivos en la vereda La Ceiba, municipio de Solano. De acuerdo con el reporte, tres de estos elementos fueron destruidos durante la primera intervención y los dos restantes en una segunda operación. Los artefactos serían atribuidos, al parecer, al grupo armado organizado residual Estructura Rodrigo Cadete.

La destrucción de los explosivos también contribuye a prevenir posibles atentados. Las operaciones continuarán como parte de las acciones para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales.