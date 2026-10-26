Merecemos respeto de nuestra vida: personero de Ataco, Tolima ante el incremento de homicidios

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el personero del municipio de Ataco, Tolima, Kristian Cumbe, confirmó que las autoridades investigan el homicidio de dos personas y la desaparición de por lo menos cinco más en esta población ubicada al sur del departamento.

“Fue reportado el caso de dos personas que fueron ultimadas en zona rural del municipio, al parecer como se ha dado a conocer por parte de la Alcaldía estaría retenidas”, dijo Kristian Cumbe.

El funcionario aseguró que todo es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación debido a que es un hecho que por ahora es confuso y que podría estar relacionado con la minería ilegal.

“Eran coterráneos de nuestro municipio, se dedicaban al barqueo para tener el sustento de sus familias y lograr el alimento diario, pero no tenemos determinados los móviles en este doble homicidio”, resaltó Cumbe.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Laura Ximena Quintero de 16 años Arquímedes Perdomo de 25 años, los cuerpos fueron encontrados con varios impactos de arma de fuego.

“Las personas que viven de la minería están saliendo a trabajar hacia otra jurisdicción, a muy pocos kilómetros del casco urbano, repito que se está investigando y esperamos que se esclarezca. Todas las personas desaparecidas son del municipio de Ataco”, destacó el personero de Ataco.

Sobre los cuerpos de las personas asesinadas se encontró un panfleto en el que se les señala de ser colaboradores de las disidencias de las Farc facción Segunda Marquetalia. En el sector también delinque las disidencias de alias ´Iván Mordisco´ facción Isamael Ruiz, lo que podría tener relación con estos hechos.

“Hacemos un llamado a las autoridades a nivel nacional para que se protejan los derechos humanos, todos somos colombianos y necesitamos que nos respeten la vida. Queremos que nuestro municipio tenga paz como lo ha tenido y que los ciudadanos puedan tener una libre locomoción”, puntualizó.

Dato: ocho días atrás también en límites entre los municipios de Chaparral y Ataco se registró el homicidio de tres personas que había llegado a esta zona a dedicarse a la minería ilegal.