Consternación al sur del Tolima por el asesinato de dos personas y la desaparición de otras cinco

Hay consternación en el sur del departamento del Tolima por el asesinato de dos personas y la desaparición de cinco personas más. El caso se registró en el municipio de Ataco.

La Alcaldía informó a través de un comunicado que, las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años. Sus cuerpos fueron ubicados en zona rural de esta población.

La información se confirmó al término de un consejo de seguridad en el que también participó el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima.

“Se (…) adelantó consejo de seguridad para analizar los hechos violentos registrados en zona rural del Municipio, que dejaron como resultado dos personas fallecidas y cinco ciudadanos desaparecidos”, sostiene el comunicado.

Agrega que “las víctimas fueron identificadas como Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en horas de la madrugada, en hechos que son materia de investigación y trasladados a la unidad de la Fiscalía Seccional Chaparral”.

Adicionalmente se identificaron los cinco ciudadanos que fueron reportados como desaparecidos y se activaron los protocolos de búsqueda con el propósito de dar con su paradero.

La Alcaldía dijo que “se solidariza con las familias de las víctimas y ratifica su disposición de adelantar, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones necesarias para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con minería ilegal y la presencia de grupos armados en esta zona de la región.

Mientras tanto, la comunidad exige que se haga justicia y que se adelanten las labores necesarias hasta ubicar a los desaparecidos.