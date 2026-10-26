Lluvias de octubre permiten la recuperación del volumen útil del embalse de Prado, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa Generadora de Energía del Tolima, confirmó que las lluvias de las últimas semanas permitieron que se recuperara el Embalse de Prado tras semanas de disminución un su volumen útil.

Según Hernández, el volumen útil pasó de 35,34% a 42,80%, es decir, aumentó 7,46 puntos porcentuales. Este incremento se ha dado de manera progresiva. Después de comenzar octubre en 35,34 %, el embalse superó el 40% el 12 de octubre y llegó al 42,80 % el 20 de octubre. Frente al cierre de septiembre, cuando se encontraba en 35,44 %, el aumento es de 7,36 puntos porcentuales.

“Durante octubre hemos visto un comportamiento favorable en el embalse de Prado. Iniciamos el mes con un volumen útil de 35,34% y al 20 de octubre llegamos a 42,80%, lo que significa un aumento de 7,46 puntos porcentuales. También estamos por encima del nivel con el que cerramos septiembre, que fue de 35,44%”, aseguró Hernández.

Además, el nivel registrado el 20 de octubre es superior al que tenía el embalse en esa misma fecha en 2023, 2024 y 2025 lo que significa que, para esta fecha, el embalse de Prado presenta el mayor volumen útil de los cuatro años comparados.

La empresa continuará haciendo seguimiento al comportamiento del embalse y a las condiciones de la cuenca para conocer cómo evoluciona su nivel durante las próximas semanas.