En Ibagué hay más de 6.000 palomas: evalúan plan de manejo integral en zonas públicas
Un estudio realizado muestra que más del 70% de las personas consultadas apoya la implementación de medidas pedagógicas y de educación ambiental para su manejo, más que de acciones letales.
En Ibagué avanza la implementación del Manejo Integral de Palomas de Plaza, un plan que tiene como propósito implementar vigilancia sanitaria, educación ambiental y articulación con diferentes dependencias para intervenir los factores que favorecen la concentración de estas aves.
En la fase de seguimiento, que es resultado del Diagnóstico Socio-biológico de Palomas de Plaza, la Administración Municipal adoptará medidas enfocadas en la vigilancia y la prevención.
Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la capital tolimense, explicó que la investigación evidenció una población de 6.234 palomas en los sectores evaluados, con el 87,2% en zonas de estrato alto.
Así mismo, dijo que se identificaron ectoparásitos en las aves evaluadas y presencia de Cryptococcus Neoformans en el 64,1% de las muestras analizadas, información que permitirá orientar estas acciones.
“El estudio evidencia condiciones que requieren seguimiento sanitario, manejo adecuado de residuos, control de los puntos de alimentación y educación ciudadana. La presencia de ectoparásitos y otros nos llama a actuar con responsabilidad sin generar alarma”, señaló.
Se ha recomendado a la ciudadanía no alimentar palomas en espacios públicos, evitar el contacto con excretas o aves que presenten comportamientos inusuales y reportar avistamientos a través de la plataforma habilitada.
Según Leal, el estudio indica que el 71,4 % de los apoya la pedagogía y la educación ambiental como alternativas de manejo, mientras que el control letal solo cuenta con el respaldo del 6,6%. Estos resultados se tienen en cuenta para la adopción de medidas.