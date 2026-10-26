Juez envía a la cárcel a ‘Keko’, capturado en operativo liderado por De la Espriella
La Fiscalía le imputó el delito de extorsión y concierto para delinquir.
En la mañana de este lunes, 26 de octubre un Juez de Barranquilla envió a un centro carcelario a Aldair Contreras Echeverría, alias ‘Keko’, quien fue uno de los 72 capturados en medio de la ‘Operación blindaje 360’ liderado por el presidente Abelardo De la Espriella en la ciudad.
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Según indicó la Fiscalía, habría sido cabecilla del Bloque Resistencia Caribe, una subestructura de ‘Los Costeños’ entre los años 2025 y 2026. Asimismo, habría presionado a comerciantes para el pago de extorsión.
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La semana pasada, el ente investigador le imputó los delitos de extorsión y concierto para delinquir, pero no aceptó los cargos. A pesar de ello, fue enviado a la cárcel de manera preventiva.
Se investiga si alias ‘Keko’ haría parte de ‘Los del Freseo’.