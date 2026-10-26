Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 20:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Juez envía a la cárcel a ‘Keko’, capturado en operativo liderado por De la Espriella

La Fiscalía le imputó el delito de extorsión y concierto para delinquir.

Alias Keko. Foto: Presidencia.

Alias Keko. Foto: Presidencia.

Alias Keko. Foto: Presidencia.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En la mañana de este lunes, 26 de octubre un Juez de Barranquilla envió a un centro carcelario a Aldair Contreras Echeverría, alias ‘Keko’, quien fue uno de los 72 capturados en medio de la ‘Operación blindaje 360’ liderado por el presidente Abelardo De la Espriella en la ciudad.

Según indicó la Fiscalía, habría sido cabecilla del Bloque Resistencia Caribe, una subestructura de ‘Los Costeños’ entre los años 2025 y 2026. Asimismo, habría presionado a comerciantes para el pago de extorsión.

Lea también: 72 capturas de estructuras criminales deja operativo dirigido por De la Espriella en Barranquilla

La semana pasada, el ente investigador le imputó los delitos de extorsión y concierto para delinquir, pero no aceptó los cargos. A pesar de ello, fue enviado a la cárcel de manera preventiva.

Se investiga si alias ‘Keko’ haría parte de ‘Los del Freseo’.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado