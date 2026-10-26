Juez envía a la cárcel a ‘Keko’, capturado en operativo liderado por De la Espriella

En la mañana de este lunes, 26 de octubre un Juez de Barranquilla envió a un centro carcelario a Aldair Contreras Echeverría, alias ‘Keko’, quien fue uno de los 72 capturados en medio de la ‘Operación blindaje 360’ liderado por el presidente Abelardo De la Espriella en la ciudad.

Según indicó la Fiscalía, habría sido cabecilla del Bloque Resistencia Caribe, una subestructura de ‘Los Costeños’ entre los años 2025 y 2026. Asimismo, habría presionado a comerciantes para el pago de extorsión.

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La semana pasada, el ente investigador le imputó los delitos de extorsión y concierto para delinquir, pero no aceptó los cargos. A pesar de ello, fue enviado a la cárcel de manera preventiva.

Se investiga si alias ‘Keko’ haría parte de ‘Los del Freseo’.