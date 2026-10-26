Denuncian riesgo de colapso de vivienda por obras de canalización del arroyo San Salvador

Las lluvias y el deterioro de las barreras de protección en la carrera 77 con calle 82 mantienen en alerta a los residentes del barrio Las Tres Ave Marías. La fuerza de la corriente ha deteriorado progresivamente el terreno, afectado una tubería de gas y ocasionado daños en una vivienda, cuyos ocupantes tuvieron que salir ante el riesgo de colapso, según la denuncia de la comunidad.

Los habitantes relacionan la situación con las obras de canalización del arroyo San Salvador, pues aseguran que, tras la intervención de las barreras laterales que protegían el cauce, el sector quedó más expuesto a la fuerza del agua. Ante el avance del deterioro, temen que las afectaciones aumenten con las precipitaciones.

“La mía es la más afectada”: residente tuvo que salir de su vivienda

Belquis Cassiani, residente del sector, relató que el deterioro de su casa se agravó el sábado, cuando una columna cedió y la estructura comenzó a presentar mayores afectaciones. Aunque se habían instalado soportes y otros elementos para intentar sostenerla, la mujer aseguró que el riesgo continúa.

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“Ya esto se veía venir, pero bueno, ellos habían hecho un muro y todo eso, y yo esperando. Pero ya el sábado fue algo que se salió de las manos, porque se vino, se vino toda la columna, se rajó”, contó Cassiani, quien confirmó que tuvo que abandonar la vivienda ante el temor de que termine derrumbándose.

La residente indicó que le informaron sobre una reubicación temporal por al menos 20 días, mientras se evalúa qué se puede hacer con el inmueble. También manifestó que la situación ha afectado su salud debido a los nervios y la preocupación por perder la casa que construyó junto a su esposo.

Piden atención ante el riesgo de colapso

Cassiani explicó que las obras comenzaron aproximadamente en febrero y recordó que, durante su ejecución, hubo inconformidad entre los habitantes por la altura que tendría una pared junto a la vía. Según su relato, los trabajos fueron modificados y posteriormente se retiró parte de la estructura, en medio de las dificultades que se presentaron en el sector.

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La mujer aseguró que otras viviendas de la zona también estarían en riesgo, aunque considera que la suya es la más afectada. Por ello, pidió la intervención de la Alcaldía y de los organismos competentes para que evalúen los daños y atiendan la emergencia.

“Por favor, que me auxilien, que vengan a ver qué pueden hacer con mi casa”, expresó Cassiani, al recordar el esfuerzo que ella y su esposo hicieron durante años para construir su hogar.