56 capturas de estructuras criminales deja operativo dirigido por De la Espriella en Barranquilla

56 capturas, entre los que aparecen cabecillas del ‘Clan del Golfo’, ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’, ‘Los del Freseo’ y ‘Los Porteños’, se dieron en 34 allanamientos en el megaoperativo que dirigió el presidente Abelardo De la Espriella en la madrugada de este viernes, 16 de octubre.

Según el presidente Abelardo De la Espriella se trató de la ‘Operación Blindaje 360’ en donde participaron 587 hombres de la Policía y el Ejército dirigido contra “las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial”.

“En la era del Tigre, el miedo cambió de bando. Ya no serán los ciudadanos de bien, los ciudadanos decentes y trabajadores, quienes sientan intranquilidad: serán los delincuentes quienes padezcan el terror y el pánico por el accionar del Estado”, indicó el presidente Abelardo De la Espriella.

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Resultado del operativo

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que, a corte de las 4:00 de la madrugada, fueron capturadas 56 personas en 34 allanamientos, de estos, 28 en flagrancia y 28 por orden judicial.

Asimismo, detalló que las capturas por delitos fueron los siguientes: concierto para delinquir (16), hurto (13), tráfico de estupefacientes (9), porte ilegal de armas (8), homicidio (3) y otros (7).