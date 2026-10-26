Investigan si muerte de niño de dos años estaría relacionada con dengue en Sabanalarga, Atlántico

La Secretaría de Salud de Sabanalarga confirmó que junto a las autoridades del Atlántico y del Instituto Nacional de Salud se adelanta el estudio para establecer las circunstancias de la muerte de un niño de dos años y determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con un cuadro de dengue grave.

La secretaria de Salud, María Claudia Castellano, aclaró que, hasta el momento, el caso no ha sido confirmado oficialmente como una muerte por dengue.

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Este es el segundo caso de muerte reciente que está bajo estudio en el Atlántico para determinar si tiene relación con dengue, ya que las autoridades investigan el caso de un menor de 15 años en Palmar de Varela, registrado a inicios de octubre.

Habitantes de La Peña denuncian presunta negligencia

Desde el corregimiento de La Peña, la muerte del menor ha generado consternación. Familiares y líderes de la comunidad cuestionaron la atención que habría recibido el niño y piden a las autoridades investigar lo ocurrido.

Según la denuncia, el menor registra tres ingresos al Hospital de Sabanalarga y solo le fue detectado el dengue en una cuarta atención en la clínica San Rafael, cuando el menor ya presentaba complicaciones.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Sabanalarga anunció mesas de trabajo con el propósito de reconstruir la atención médica que recibió el niño.

Vigilancia especial por aumento de casos

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene bajo vigilancia especial a los municipios de Repelón, Sabanalarga, Luruaco, Puerto Colombia, Santo Tomás, Suan, Tubará, Soledad, Juan de Acosta, Manatí, Sabanagrande y Santa Lucía.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en el departamento se han registrado 3.508 casos con corte a la semana 41 (11 al 17 de octubre de 2026), mientras que en Barranquilla se reportan 2.753 contagios.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener tapados los tanques y albercas, evitar el almacenamiento innecesario de agua, eliminar recipientes y objetos que acumulen líquido y mantener limpios los patios y alrededores de las viviendas.

Los depósitos de agua sin protección, los patios enmontados y los espacios abandonados pueden convertirse en focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.