Identifican a los dos trabajadores del MIO que murieron en accidente en Cali
Andrés Felipe Rodríguez y Evelyn Moreno eran pareja y trabajaban como operadores de buses de Blanco y Negro Masivo
Andrés Felipe Rodríguez Bolaños y Evelyn Yuliet Moreno Quenguan fueron identificados como los dos jóvenes que murieron en el accidente de tránsito registrado en la carrera 3 con calle 70, en Cali, donde la motocicleta en la que se movilizaban chocó contra un automóvil.
Ambos trabajaban para Blanco y Negro Masivo, empresa operadora del sistema de transporte MIO. Según información preliminar, Andrés transportaba a Evelyn, su pareja, hacia los patios del sistema, donde ella debía iniciar su turno como conductora de buses.
Tras conocerse la muerte de sus dos trabajadores, Blanco y Negro Masivo publicó un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales, en el que destacó su compromiso y la huella que dejaron en la empresa.
“Su partida nos llena de tristeza y dejó un gran vacío en sus corazones. Recordemos siempre su alegría, su compromiso y la huella que dejaron en cada uno de nosotros. A sus familiares y seres queridos les enviamos un abrazo solidario”, expresó la compañía.
Por su parte, Metro Cali también lamentó el fallecimiento de los dos jóvenes y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros. “Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros. Descansen en paz”, publicó la entidad en sus redes sociales.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente de tránsito en el que murieron los dos trabajadores
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...