Identifican a los dos trabajadores del MIO que murieron en accidente en Cali

Andrés Felipe Rodríguez Bolaños y Evelyn Yuliet Moreno Quenguan fueron identificados como los dos jóvenes que murieron en el accidente de tránsito registrado en la carrera 3 con calle 70, en Cali, donde la motocicleta en la que se movilizaban chocó contra un automóvil.

Ambos trabajaban para Blanco y Negro Masivo, empresa operadora del sistema de transporte MIO. Según información preliminar, Andrés transportaba a Evelyn, su pareja, hacia los patios del sistema, donde ella debía iniciar su turno como conductora de buses.

Tras conocerse la muerte de sus dos trabajadores, Blanco y Negro Masivo publicó un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales, en el que destacó su compromiso y la huella que dejaron en la empresa.

“Su partida nos llena de tristeza y dejó un gran vacío en sus corazones. Recordemos siempre su alegría, su compromiso y la huella que dejaron en cada uno de nosotros. A sus familiares y seres queridos les enviamos un abrazo solidario”, expresó la compañía.

Por su parte, Metro Cali también lamentó el fallecimiento de los dos jóvenes y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros. “Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros. Descansen en paz”, publicó la entidad en sus redes sociales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente de tránsito en el que murieron los dos trabajadores