Ante la ONU se lanzó alerta sobre contaminación que pone en riesgo el futuro del agua para Cali

La presidenta del Concejo Distrital de Cali, Daniella Plaza, llevó ante dos escenarios de las Naciones Unidas la defensa del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Ante la Organización de la Naciones Unidas, la presidenta del concejo de Cali Daniella Plaza, llevó ante dos conferencias de la ONU en Viena y Ereván, la defensa del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, uno de los mayores patrimonios naturales de la ciudad y la fuente de agua de cientos de miles de caleños, amenazado por la minería ilegal de oro.

Conocida como la ciudad de los siete ríos y con un registro de 562 especies de aves, Cali posee un 70% de territorio rural, lo que amerita la conservación con responsabilidad de gran parte de su geografía.

Tal es el caso del Parque Nacional Natural Los Farallones que tiene cerca de 196.430 hectáreas, compartidas con otros tres municipios del Valle del Cauca; unas 13.074 están en Cali. Va de la selva húmeda tropical a los páramos, y allí nacen ríos cuyas cuencas abastecen acueductos que benefician a más de 600.000 usuarios urbanos y rurales.

La presidenta del concejo de Cali Daniella Plaza, propuso tres frentes de cooperación internacional: cortar toda la cadena del oro ilegal, sanar los ecosistemas contaminados con mercurio y crear economías verdes para las familias rurales.

La minería ilegal de oro deteriora los ecosistemas del parque y contamina sus fuentes de agua con mercurio. En 2023, el Ministerio de Ambiente reportó cerca de mil hectáreas de páramo afectadas y estimó que recuperar la cobertura vegetal tomaría al menos 20 años, y la recuperación integral del ecosistema, más de 50.

En noviembre de 2024 se cerraron técnicamente 22 entradas a minas ilegales en el complejo El Socorro y la operación Farallón Dorado, liderada por la Fiscalía, sumaba a diciembre de 2025, 59 órdenes de captura y 45 personas judicializadas. En 2026, la Alcaldía ofreció recompensas de hasta $100 millones por información sobre los responsables.

COP13 - COP16

Por delegación del alcalde de Cali Alejandro Eder, la Presidenta del Concejo, presentó el caso en la COP13 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en Viena (Austria), donde Colombia y otros países piden negociar un protocolo internacional contra los delitos que afectan el medio ambiente. La agenda incluye la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván (Armenia), donde Cali entrega el testigo como ciudad anfitriona de la COP16.

Según el informe del Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2025 Colombia registró 118.410 hectáreas con explotación de oro de aluvión, y el 75% era ilícita o no autorizada. Sus efectos recorren el Pacífico: de Quibdó a Buenaventura, pasando por los Farallones de Cali.