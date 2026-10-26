“Hija de mi corazón”: madre despide a patrullera asesinada en Cali

Entre lágrimas y con palabras de dolor, la madre de la patrullera María José Recuero Suárez despidió a su hija, asesinada tras resultar herida durante un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes en Cali. “Hija de mi corazón”, expresó la mujer durante la ceremonia en la que familiares y compañeros de la institución rindieron homenaje a la uniformada de 20 años.

La despedida estuvo acompañada de una calle de honor, una eucaristía y un minuto de silencio, durante el cual familiares y policías sostuvieron una rosa en sus manos para honrar su memoria. La madre de María José también pidió que se haga justicia por su muerte.

La patrullera recibió un disparo en la cabeza cuando, junto a su compañero, atendió un intento de hurto contra otro policía que se encontraba de civil y se movilizaba en su motocicleta particular. Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos que dejó heridos a tres uniformados. María José fue trasladada a un centro asistencial, donde murió horas después. En el mismo caso, uno de los presuntos delincuentes murió y otro fue capturado.

“Hoy acompañamos con solidaridad y un abrazo fraterno a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, señaló la Policía Nacional.

El director de la institución, general Jesús Alejandro Barrera, afirmó que Colombia pierde a una mujer valiente que entregó su vida protegiendo a los demás y reiteró el compromiso de avanzar en las investigaciones.

“No descansaremos hasta que los responsables de su homicidio respondan ante la ley”, aseguró el oficial.