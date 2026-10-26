HUS estrena zonas de estudio y descanso; obtiene reconocimiento como hospital universitario

El Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, abrió nuevos espacios de estudio, alimentación y descanso para más de 1.400 estudiantes de carreras de la salud que realizan sus prácticas en la institución.

Las instalaciones están ubicadas en el piso 13 y ocupan un área de 1.182 metros cuadrados. Para su adecuación, el hospital aportó cerca de 3.200 millones de pesos, además de los recursos destinados por la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Ricardo Hoyos, gerente del HUS, explicó que los espacios no serán exclusivos para estudiantes de la UIS. También podrán acceder a estos espacios, los alumnos de la Universidad de Santander (Udes), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Universiad Autónoma de Bucaramanga (Unab), así como de otras instituciones que tienen convenios de prácticas con el hospital.

El HUS también obtuvo su reconocimiento oficial como hospital universitario. Aunque la institución ya utilizaba esta denominación, todavía no contaba con el reconocimiento otorgado por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, en la que participan los ministerios de Salud y Educación.

Este reconocimiento tiene una implicación económica. Según Hoyos, el hospital podrá continuar recibiendo recursos de la estampilla prohospitales a partir del 1 de enero de 2027, una condición que, de acuerdo con el gerente, no podrán mantener las instituciones que no obtengan la certificación correspondiente.

Con esta decisión, el HUS se convierte en uno de los 33 hospitales reconocidos oficialmente como universitarios en Colombia. De ese total, seis son públicos, según las cifras entregadas por Hoyos.

La tercera novedad es la apertura de un laboratorio de ensayos clínicos de medicamentos. Su adecuación y puesta en funcionamiento requirieron una inversión cercana a 1.600 millones de pesos, con recursos de la Gobernación de Santander girados al hospital mediante la estampilla prohospitales.