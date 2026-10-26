Floridablanca fue sede de las Olimpiadas Matemáticas Femeninas con 62 estudiantes de 16 países

Floridablanca, Santander, fue sede de la sexta Olimpiada Panamericana de Matemáticas para Mujeres (PAGMO 2026), desde el 18 al 24 de octubre, una competencia que reúne a 62 estudiantes de 16 países de América Latina para poner a prueba sus conocimientos matemáticos y promover la participación femenina en las ciencias.

El encuentro es organizado por las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, a cargo de la Universidad Antonio Nariño, donde participaron menores de 17 años buscando resaltar su talento en las matemáticas.

Fredy Goméz, director de la Universidad Antonio Nariño sede Bucaramanga, explicó “Las participantes fueron seleccionadas tras superar distintas etapas clasificatorias en sus respectivos países. Se enfrentaron a pruebas realizadas durante las jornadas del martes y miércoles, con ejercicios inéditos diseñados para evaluar sus habilidades y conocimientos en nueve disciplinas en total, entre ellas Matemáticas, Física, Astrofísica, Biología”

Países participantes de las Olimpiadas:

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Colombia y Venezuela.

Además de poner a prueba las capacidades matemáticas de las participantes, PAGMO 2026 busca promover el intercambio académico entre jóvenes de diferentes países y motivar a nuevas generaciones de mujeres a desarrollar sus habilidades en las áreas científicas.

El viernes 23 de octubre se premiaron a 40 ganadoras que recibieron medallas de oro, plata y bronce.