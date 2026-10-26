Golpe a ‘La Oficina del Norte del Valle’: 3 capturas, uno de ellos con 21 anotaciones judiciales

Tres presuntos integrantes de ‘La Oficina del Norte del Valle’ fueron capturados durante un allanamiento en el barrio Palermo, en Toro, Valle del Cauca. Entre ellos está un hombre conocido con los alias de ‘Muerte’ o ‘Tom’, quien registra 21 anotaciones por diferentes conductas y es señalado por las autoridades de estar vinculado a recientes homicidios en Toro y La Unión.

De acuerdo con los registros consultados por las autoridades, alias ‘Muerte’ o ‘Tom’ tiene 21 anotaciones por conductas como fuga de presos, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos relacionados con estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Estas anotaciones no equivalen necesariamente a condenas judiciales.

Durante el allanamiento fueron incautadas tres armas de fuego, 26 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta. Las autoridades analizarán estos elementos para establecer si tienen relación con otros hechos delictivos.

El operativo fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían relacionados con actividades de sicariato.

Los tres capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.