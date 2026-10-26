Heiner Escobar asume como jefe de Comunicaciones de la Gobernación del Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

La Gobernación del Magdalena tiene nuevo jefe de Comunicaciones. Se trata de Heiner David Escobar Sánchez, quien fue posesionado por la gobernadora Margarita Guerra al frente de la Oficina Asesora de Comunicaciones del departamento.

Escobar es comunicador social-periodista y especialista en Comunicación Estratégica. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en radio, prensa escrita, televisión y plataformas digitales.

En su trayectoria se ha desempeñado como redactor y editor del periódico Hoy Diario del Magdalena, editor de noticias de Caracol Radio durante más de siete años y director de noticias de La FM de RCN Radio en Santa Marta.

También cuenta con experiencia en consultoría, diseño y articulación de estrategias de comunicación, relaciones públicas y relacionamiento con medios de comunicación nacionales, además de trabajo en comunicación gubernamental.

Desde su nuevo cargo estará al frente de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación del Magdalena, responsable de los procesos de comunicación de la administración departamental.