Alcaldía de Santa Marta entrega más de 400 ayudas a afectados por lluvia. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta reportó la entrega de más de 400 ayudas humanitarias a familias afectadas por las lluvias recientes, que provocaron inundaciones y desbordamientos en varios sectores de la capital del Magdalena.

De acuerdo con la administración distrital, más de 300 ayudas fueron distribuidas en los barrios El Paraíso y Villa Leidy, en el sector de Gaira, así como en Milagros 2 y Villa Betel 4 y 5. Los hogares recibieron mercados, kits de aseo y cocina, colchonetas, frazadas, ropa en buen estado, zapatos y otros artículos de primera necesidad.

Estas entregas se suman a las más de 100 ayudas distribuidas previamente en Villa Betel 2, uno de los sectores afectados por el desbordamiento de la quebrada Tamacá.

Distrito declaró alerta roja por riesgo de crecientes e inundaciones

La entrega de asistencia humanitaria se produce después de las emergencias ocasionadas por las precipitaciones, que volvieron a exponer la problemática de las inundaciones en Santa Marta. Las lluvias recientes, incluido el fuerte aguacero del sábado, afectaron la movilidad en el corredor de la vía a Minca, donde se reportaron inundaciones y vehículos varados.

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En Gaira, el aumento del caudal del río provocó inundaciones en sectores residenciales, mientras que el desbordamiento de la quebrada Tamacá afectó viviendas en Villa Betel.

Ante el riesgo por las emergencias, el Distrito declaró alerta roja por la posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, con base en los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Entretanto, las autoridades distritales, los organismos de socorro y los equipos técnicos avanzan en la caracterización y el censo de las familias afectadas, con el propósito de establecer el número de hogares damnificados e identificar sus necesidades prioritarias.