La Gobernación y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) adelantan una agenda de trabajo. Foto: Gobernación

La posibilidad de conectar a Santa Marta con Aracataca a través de un tren turístico comienza a ser evaluada en el Magdalena. La Gobernación y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) adelantan una agenda de trabajo para estudiar el potencial del llamado Tren Turístico de Macondo.

Como parte de este proceso, se realizó una jornada de trabajo en la que participaron representantes de CAF, la firma consultora de ingeniería IDOM, la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santa Marta. Durante el encuentro se socializó el estudio de prefactibilidad y se establecieron acciones para recopilar información que permita evaluar las condiciones del territorio.

El recorrido propuesto contempla a Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Aracataca. La intención es aprovechar elementos representativos de la región, como la historia ferroviaria, los paisajes bananeros y el legado literario de Gabriel García Márquez, para ampliar las alternativas de turismo cultural y natural.

¿Qué se está evaluando para ponerlo en marcha?

La directora de la Oficina de Turismo del Magdalena, Carolina Olarte Sampayo, explicó que la Gobernación ha aportado información sobre movilidad terrestre, frecuencias de transporte y estadísticas de despachos de la Terminal de Transportes de Santa Marta. También ha gestionado, con apoyo de Cotelco, datos de ocupación hotelera y registros de prestadores de servicios turísticos.

Estos datos servirán como insumos para analizar la demanda potencial y las condiciones de una eventual conexión ferroviaria.

Por su parte, Ana García Padon, representante de CAF, señaló que el estudio busca establecer las fortalezas del territorio y los obstáculos que sería necesario superar para desarrollar el servicio.

“La idea es identificar cuáles son los puntos fuertes y las dificultades que habría que superar a la hora de poder poner en marcha este tren”, explicó.

La representante aclaró que el proceso se encuentra en una etapa previa al estudio de factibilidad y que todavía no existen decisiones definitivas de carácter político, técnico, económico o financiero sobre la ejecución del proyecto. CAF financia esta misión de estudio para identificar las posibilidades de la iniciativa.

Una apuesta que busca integrar la oferta turística

La propuesta también se relaciona con la Ruta Turística de Macondo que adelanta la Gobernación, en la que se han identificado 10 rutas temáticas que aún no están en funcionamiento.

Además, la administración departamental ha identificado cerca de 200 actores vinculados al turismo, entre artesanos, gestores culturales y representantes de la gastronomía local, que podrían participar en el desarrollo de esta iniciativa.

Por ahora, el trabajo está concentrado en determinar si existen las condiciones para desarrollar el Tren Turístico de Macondo y cuáles serían sus posibilidades de integración con la oferta turística de Santa Marta y otros municipios del Magdalena.