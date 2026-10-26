Familias que perdieron sus viviendas por el terremoto en Cali podrán acceder a bonos de $50 millones

La preinscripción no garantiza la entrega del bono, pues cada solicitud deberá ser validada antes de seleccionar a los beneficiarios. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Las familias que perdieron sus casas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali, o que tuvieron que abandonarlas por riesgo de colapso, podrán postularse a una convocatoria de apoyo económico para recuperar su hogar.

La iniciativa de la Alcaldía de Cali contempla bonos de $50 millones para la compra de vivienda nueva y busca beneficiar a 700 familias. Por ahora, hay 200 bonos disponibles y la asignación dependerá de la verificación de los requisitos y de los criterios de vulnerabilidad establecidos.

Durante una feria realizada en el centro comercial Mallplaza, los afectados recibieron orientación y pudieron adelantar la preinscripción.

“Uno de los requisitos es que la persona esté en el Registro Único de Damnificados como propietario y que su vivienda haya colapsado totalmente el día del terremoto o que sea parte de esas 77 edificaciones demolidas o por demoler. A todas las personas que son potenciales beneficiarios los estamos convocando a través de WhatsApp y llamada y de esta manera, a través de las redes de la Alcaldía se está anunciando que para quienes cumplen estos requisitos, se acerquen a este lugar. Por el momento tenemos planeada la feria el próximo fin de semana”, indicó Nicolas Suarez, asesor de despacho del alcalde Alejandro Eder.

Las constructoras y entidades financieras acompañan el proceso para presentar a las familias la oferta de proyectos habitacionales y orientarlas sobre las alternativas de financiación disponibles, con el fin de facilitar la compra de una vivienda con el bono otorgado. La preinscripción no garantiza la entrega del bono, pues cada solicitud deberá ser validada antes de seleccionar a los beneficiarios.