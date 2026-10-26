Fin de semana en el Huila dejó 26 capturados y más de 1.500 dosis de droga incautadas

Neiva

La Policía reportó la captura de 26 personas y la aprehensión de un adolescentes durante operativos realizados este fin de semana en el Huila. Entre los resultados se destacan tres capturas por homicidio, dos de ellas en Pitalito, y dos más por porte ilegal de armas de fuego en ese municipio.

El teniente coronel Luis Fernando Viveros, comandante operativo encargado del Departamento de Policía Huila, indicó que también fueron capturadas 10 personas por tráfico local de estupefacientes y aprehendido un adolescente por este delito. En los procedimientos se incautaron más de 1.500 dosis de sustancias alucinógenas.

“Se destacan tres capturas por homicidio, dos de ellas en Pitalito, así como dos capturas más por porte ilegal de armas de fuego en este mismo municipio”, afirmó el oficial al entregar el balance del fin de semana.

En otros procedimientos, la Policía recuperó tres motocicletas y capturó en El Pital a un hombre señalado de hurtar un cáliz y cerca de $1.300.000 de una iglesia. Además, se impusieron 62 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.

Por otra parte, las autoridades acompañaron la ruta ciclística Harold Tejada, que reunió a más de 1.000 deportistas. Entretanto, los investigadores avanzan en el esclarecimiento de los hechos de violencia registrados durante el fin de semana en el departamento.