Extorsión en el Huila: Gaula Militar reporta 60 denuncias y 24 capturas en 2026

El Gaula Militar intensifica las acciones contra la extorsión y el secuestro en el Huila, con 60 denuncias y 24 capturas reportadas en 2026. Foto Relacionada

Neiva

El Gaula Militar Huila reportó 60 denuncias por extorsión y secuestro, así como 24 capturas durante 2026, de acuerdo con el balance entregado por el Mayor Juan Antonio Alsina Ortiz, comandante de esta unidad, quien reiteró el llamado a denunciar y adoptar medidas de prevención para evitar que más ciudadanos sean víctimas de estos delitos.

“Tenemos al momento 60 denuncias que hemos recibido por parte de nuestro componente judicial, el CTI, y hemos desarrollado 24 capturas con respecto a nuestra misionalidad de la extorsión y el secuestro”, afirmó el oficial.

Entre las modalidades identificadas está la llamada carcelaria, en la que delincuentes se hacen pasar por integrantes de estructuras criminales y exigen dinero mediante consignaciones o transferencias por plataformas como Nequi. También está el falso servicio, en el que citan a comerciantes o trabajadores a lugares apartados y luego los amenazan, mientras contactan a sus familiares para hacerles creer que están secuestrados.

El comandante también alertó sobre la extorsión mediante redes sociales, en la que se utilizan fotografías o información íntima para exigir dinero, y los cobros atribuidos a grupos armados organizados, que pueden comenzar con citaciones o panfletos. El Gaula mantiene operaciones en zonas limítrofes con Cauca y Caquetá, además de campañas preventivas en el departamento bajo el lema “Yo no pago, yo denuncio”.

“Debemos tener claro quién nos sigue, quién está accediendo a nuestra información en redes sociales” advirtió Alsina Ortiz. El oficial recomendó evitar publicar en tiempo real desplazamientos, lugares frecuentados, datos de vehículos, información familiar o rutinas de los hijos. Ante cualquier amenaza o exigencia económica, pidió comunicarse con la línea 147 del Gaula Militar y denunciar los hechos para recibir orientación.