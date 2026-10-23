Indisciplina y rebeldía en el fútbol colombiano. El Pulso del Fútbol, 23 de octubre de 2026 00:00:00 47:12 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre la hospitalización del entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany. Steven dijo: “Todavía no se conocen los detalles, pero hay preocupación por el técnico del Bayern Múnich. No hay antecedentes de alguna afección, pero si había tenido una infección, aunque, no se sabe si se conectan ambas afecciones”. Sobre el tema Campo agregó: “Desde el partido del fin de semana pasado venía presentando estos síntomas, incluso en el partido de Champions. Es raro que el equipo médico del Bayern Múnich no haya actuado rápidamente”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube