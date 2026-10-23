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23 oct 2026 Actualizado 19:53

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El Pulso del Fútbol, 23 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el liderato de Nacional en la liga colombiana y las noticias del balompié internacional.

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Indisciplina y rebeldía en el fútbol colombiano. El Pulso del Fútbol, 23 de octubre de 2026

Indisciplina y rebeldía en el fútbol colombiano. El Pulso del Fútbol, 23 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre la hospitalización del entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany. Steven dijo: “Todavía no se conocen los detalles, pero hay preocupación por el técnico del Bayern Múnich. No hay antecedentes de alguna afección, pero si había tenido una infección, aunque, no se sabe si se conectan ambas afecciones”. Sobre el tema Campo agregó: “Desde el partido del fin de semana pasado venía presentando estos síntomas, incluso en el partido de Champions. Es raro que el equipo médico del Bayern Múnich no haya actuado rápidamente”.

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