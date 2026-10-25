Kilovatio de energía sube a $936 en noviembre para usuarios de Air-e

El precio del kilovatio hora de energía eléctrica en el mercado atendido por Air-e llegará a los $936 para el consumo que se facturará en noviembre, tras pasar de $873 a $936, un incremento de $63, equivalente aproximadamente al 7 % en un solo mes.

El aumento genera preocupación entre los 1,3 millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, debido al impacto que tendrá en las facturas de los hogares, sumado a las sanciones por aumento del consumo, medida de la CREG, ampliamente cuestionada en la Costa.

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Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, calificó el incremento como una situación grave y advirtió que contradice las expectativas de reducción de las tarifas, luego de las decisiones judiciales relacionadas con el régimen tarifario especial que se aplica en esta zona del país.

“Para la Liga Nacional de Usuarios es gravísimo el aumento de la tarifa eléctrica en 7% en un solo mes, por encima dela inflación de todo un año”, manifestó.

El vocero señaló que el incremento resulta especialmente preocupante porque, según explicó, existe una decisión del Consejo de Estado que respaldó las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico para avanzar en la eliminación de componentes del régimen tarifario especial.

Alarcón sostuvo que la sobretasa a la comercialización representa más de $50 por kilovatio hora y pidió al Gobierno nacional cumplir las disposiciones judiciales encaminadas a reducir los costos del servicio para los usuarios de la región Caribe.

Alarcón advierte que el kilovatio se acerca a los $1.000

El vocero recordó que durante marzo y abril de 2024 el kilovatio hora llegó a $1.211, precio que calificó como el más alto registrado en el país hasta ese momento, y advirtió sobre la posibilidad de que vuelvan a presentarse valores cercanos a los $1.000.

Sobre las razones que explicarían el incremento, el vocero señaló que uno de los factores mencionados es el aumento del precio de la energía negociada en bolsa, en donde Air-e tiene una exposición por encima del 50%.

Alarcón también advirtió que el incremento de las tarifas podría afectar el recaudo de la compañía, que, según sus cifras, actualmente se ubica en el 73 %.