La Policía Metropolitana de Neiva intensificó las acciones operativas y de control contra el delito. Foto MENEV

Neiva

Durante los operativos realizados en diferentes sectores de Neiva fueron capturadas 12 personas, siete en flagrancia y cinco por orden judicial. También se incautaron un arma de fuego y 1.114 gramos de estupefacientes, se recuperaron tres motocicletas y fue inmovilizado un vehículo.

En materia de convivencia ciudadana, se impusieron 56 comparendos, 33 por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y 14 por conductas que afectan el cuidado del espacio público.

La línea de emergencia 123 recibió 3.372 llamadas, principalmente por alteraciones a la tranquilidad pública, riñas y requerimientos de la patrulla de vigilancia, que registraron 353, 198 y 191 reportes, respectivamente. También se atendieron 48 casos de violencia intrafamiliar y 42 reportes por presencia de personas sospechosas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, aseguró que “continuamos intensificando nuestra ofensiva contra el delito y trabajando por la tranquilidad y seguridad de todos los habitantes de nuestra ciudad”.