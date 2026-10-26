A sus 22 años, una patrullera en el Valle acompaña a más de mil personas con trabajo comunitario

La patrullera María Alejandra Núñez Alegría, de 22 años, ha participado en actividades comunitarias que han llegado a más de mil personas en Pradera, Valle del Cauca. Desde su cargo como gestora de participación ciudadana, realiza jornadas de prevención, integración social y acompañamiento a poblaciones vulnerables.

Oriunda de Buenaventura y con cuatro años de trayectoria en la Policía Nacional, Núñez está adscrita a la Estación de Policía de Pradera. Su trabajo incluye encuentros con diferentes sectores de la comunidad y visitas a lugares donde se brinda atención a personas que requieren acompañamiento.

Uno de esos espacios es el hogar geriátrico La Divina Providencia, donde conoció a un adulto mayor al que llaman Pachito. Durante las visitas de los uniformados, el hombre les ha pedido ayuda para conseguir un teléfono y comunicarse con su enamorada, Daniela.

“¿Será que me pueden ayudar a conseguir un teléfono para poder hablar con mi enamorada Daniela?”, es la petición que ha compartido con los policías.

El encuentro llevó a la patrullera a conversar con el adulto mayor sobre su deseo de volver a comunicarse con Daniela y conocer sus necesidades. Según la información entregada sobre el caso, Pachito llegó al hogar después de sufrir un derrame cerebral y atravesar una situación de abandono.

“Entendimos que nuestros adultos mayores no solo necesitan cuidados y atención; también necesitan ser escuchados, sentirse importantes y saber que no están solos. A veces, un momento de conversación o una visita puede significar más de lo que imaginamos”, manifestó Núñez.

Además de las visitas al hogar geriátrico, la patrullera participa en jornadas de recuperación de entornos y actividades de prevención e integración ciudadana en el municipio.

Este 26 de octubre, en el Día de la Mujer Policía, la historia de Núñez permite conocer una de las labores que desempeñan las uniformadas en el Valle del Cauca: el trabajo directo con las comunidades y el acompañamiento a personas en condiciones de vulnerabilidad.