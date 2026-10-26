Minambiente expresó preocupación por Amso y sus posibles efectos en la gestión ambiental del Valle

En el marco del Encuentro Ambiental Regional, realizado en Buga, Minambiente anunció que la Nación triplicará los recursos que la CVC destine al Fondo Participativo para la Acción Ambiental.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, al destacar la trayectoria de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y su aporte a la protección de los recursos naturales, la gestión del agua y el bienestar de las comunidades, expresó su profunda preocupación por las posibles consecuencias que tendría la entrada en funcionamiento del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (AMSO) sobre la financiación de la gestión ambiental de la CVC.

“Me preocupa que una transformación institucional pueda debilitar las capacidades de una autoridad ambiental con 72 años de historia, experiencia y resultados. Cualquier decisión sobre la administración de los recursos ambientales debe sustentarse en estudios técnicos y financieros, y garantizar que no se pongan en riesgo los programas que benefician a todo el Valle del Cauca”, señaló el ministro Fabio Arjona.

El jefe de la cartera ambiental también llamó la atención sobre las posibles implicaciones de concentrar recursos en Cali, Jamundí y Puerto Tejada, mientras los demás municipios del departamento requieren inversiones para proteger sus fuentes hídricas, recuperar sus ecosistemas y conservar su biodiversidad.

“La integración regional debe sumar capacidades, no debilitar la institucionalidad existente. Necesitamos coordinación, transparencia y resultados verificables, respetando la experiencia acumulada por instituciones que han trabajado durante décadas por el ambiente”, agregó el Ministro.

En el marco del encuentro, el ministro anunció que la Nación triplicará los recursos que la CVC destine al Fondo Participativo para la Acción Ambiental, con el propósito de fortalecer la financiación de iniciativas comunitarias y ampliar su impacto en los territorios del Valle del Cauca.

Biodiversidad

Por su parte, el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, destacó el papel de las entidades sin ánimo de lucro como aliadas estratégicas en la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y la construcción de soluciones colectivas.

“Las organizaciones comunitarias son fundamentales para llevar la gestión ambiental a cada territorio. Durante 25 años, el Fondo Participativo para la Acción Ambiental ha permitido acompañar iniciativas que nacen de las propias comunidades y que contribuyen a proteger nuestros recursos naturales. Fortalecer este trabajo es invertir en el futuro ambiental del Valle del Cauca”, afirmó Suárez Gutiérrez.