Varios locales comerciales afectados en Melgar producto de un incendio de grandes proporciones

Momentos de angustia se vivieron en Melgar, como consecuencia de un incendio estructural de grandes proporciones registrado en inmediaciones del parque central de este municipio. La emergencia ocasionó daños en al menos cinco locales comerciales y dejó varias personas con afectaciones por inhalación de humo.

La situación contó con el apoyo de los cuerpos de bomberos de los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá y Girardot, así como de unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Tras las labores de atención, las autoridades confirmaron que las llamas fueron controladas y que se adelantan los trabajos de refrigeración para posteriormente evaluar los daños en las estructuras.

Aura Díaz, secretaria de Gobierno de Melgar, aseguró que comenzará la caracterización de los establecimientos para determinar las pérdidas ocasionadas por la emergencia. Asimismo, que se dispondrá de acompañamiento de la Fuerza Pública para brindar seguridad a los locales.

“Empiezan las labores solidarias y, después, la caracterización con cada uno de los comerciantes que se han visto afectados con esta emergencia. Claramente, el trabajo apenas inicia. Desde la Fuerza Pública se brindará acompañamiento en materia de seguridad a cada uno de los locales comerciales que en este momento se encuentran, de pronto, sin rejas o sin protección. La idea es tener este espacio de acompañamiento desde la Fuerza Aérea y la Policía Nacional” dijo.

Las personas afectadas son dos integrantes del cuerpo de bomberos y un civil, quienes estuvieron expuestos al humo durante la emergencia.

“Les puedo contar que tenemos un censo con dos bomberos estables y una persona civil. Las tres personas están en la Central de Urgencias Louis Pasteur. También tuvimos apoyo de la central de urgencias con sus ambulancias, que estuvieron muy prestas al llamado”, agregó Paola Tovar, secretaria de Salud de Melgar.

Las autoridades hicieron un llamado a la solidaridad para acompañar a los comerciantes afectados y contribuir a la recuperación de la zona.