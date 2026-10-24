El festival Ibagué Ciudad Rock celebra 25 años: artistas y programación por días

El festival tiene lugar en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva de Ibagué y cuenta con invitados internacionales como Los Pericos, de Argentina, y Raven, de Inglaterra, además de referentes del rock colombiano como Kraken y Doctor Krápula.

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La programación incluye diferentes géneros y propuestas musicales, desde el rock y el metal hasta la música electrónica. Para esta edición, el encuentro cuenta con tres espacios: una tarima principal dedicada al rock y al metal, Electronic Sessions, con presentaciones de DJ en un formato de 360 grados, e Ibagué Ciudad Geek, que reúne expresiones culturales relacionadas con el anime, los videojuegos, el cosplay y el K-pop.

Uno de los componentes centrales de esta edición es el impulso a la escena musical regional. A través de audiciones, el festival seleccionó agrupaciones del Tolima para participar en la programación principal, con el propósito de promover el talento local y abrir espacios para nuevos proyectos musicales.

Además de los conciertos, la celebración busca conectar a públicos de diferentes generaciones y comunidades culturales, consolidando al festival como una plataforma para la circulación de propuestas alternativas y el fortalecimiento de la escena musical del departamento.

Con tres jornadas de programación, Ibagué Ciudad Rock conmemora sus 25 años de historia como escenario de encuentro para artistas y seguidores del rock, el metal y otras expresiones culturales en la capital del Tolima.

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