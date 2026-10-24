El festival Ibagué Ciudad Rock celebra 25 años: artistas y programación por días
Este 23, 24 y 25 de octubre se lleva a cabo la edición número 25 de Ibagué Ciudad Rock, uno de los festivales musicales más representativos del Tolima
El festival tiene lugar en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva de Ibagué y cuenta con invitados internacionales como Los Pericos, de Argentina, y Raven, de Inglaterra, además de referentes del rock colombiano como Kraken y Doctor Krápula.
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La programación incluye diferentes géneros y propuestas musicales, desde el rock y el metal hasta la música electrónica. Para esta edición, el encuentro cuenta con tres espacios: una tarima principal dedicada al rock y al metal, Electronic Sessions, con presentaciones de DJ en un formato de 360 grados, e Ibagué Ciudad Geek, que reúne expresiones culturales relacionadas con el anime, los videojuegos, el cosplay y el K-pop.
Uno de los componentes centrales de esta edición es el impulso a la escena musical regional. A través de audiciones, el festival seleccionó agrupaciones del Tolima para participar en la programación principal, con el propósito de promover el talento local y abrir espacios para nuevos proyectos musicales.
Además de los conciertos, la celebración busca conectar a públicos de diferentes generaciones y comunidades culturales, consolidando al festival como una plataforma para la circulación de propuestas alternativas y el fortalecimiento de la escena musical del departamento.
Con tres jornadas de programación, Ibagué Ciudad Rock conmemora sus 25 años de historia como escenario de encuentro para artistas y seguidores del rock, el metal y otras expresiones culturales en la capital del Tolima.
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