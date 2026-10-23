La Guajira pide recursos a la Nación para sostener la gratuidad universitaria

Contraloría pide documentación a la Universidad de La Guajira en visita. Foto: https://www.uniguajira.edu.co/( Thot )

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para obtener apoyo financiero que permita cubrir los recursos destinados a la gratuidad en la educación superior, ante las dificultades presupuestales que enfrenta el departamento por la disminución de sus ingresos por regalías.

En entrevista con Caracol Radio, el mandatario departamental explicó que La Guajira financia con recursos propios cerca del 90 % de la gratuidad universitaria, mientras que la Nación aporta el 10 % restante. Según indicó, el costo anual de esta obligación se acerca a los $100.000 millones, una cifra que representa una creciente presión sobre las finanzas públicas.

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“Estamos viviendo unas condiciones bien complejas. El departamento de La Guajira vive de sus regalías, sobre todo las directas, que nos ayudan a cubrir el 90 % de la gratuidad en educación superior”, manifestó Aguilar.

El gobernador señaló que las dificultades comenzaron a evidenciarse desde el año pasado y las relacionó con decisiones adoptadas por el Gobierno anterior en materia carbonífera, que, según sostuvo, tuvieron repercusiones sobre los ingresos del departamento.

Tras una reunión con el ministro de Hacienda del nuevo Gobierno, espera avanzar en mesas técnicas que permitan encontrar alternativas para atender el déficit.

“El ministro ha entendido la gravedad de la situación y está en toda la disposición de trabajar para lograr apoyar”, afirmó.

Más de 19.000 estudiantes dependen de estos recursos

El mandatario destacó que la financiación de la gratuidad universitaria responde a un compromiso histórico del departamento, respaldado por la Ordenanza 214, que establece la obligación de destinar recursos para este propósito.

Actualmente, estos recursos permiten beneficiar a más de 19.000 estudiantes de la Universidad de La Guajira. Por ello, Aguilar insistió en que su administración mantiene la voluntad de continuar financiando el programa, aunque advirtió que las condiciones económicas hacen cada vez más difícil cumplir con esa responsabilidad.

“Nosotros sí estamos dispuestos a seguir cubriendo nuestra gratuidad, porque es nuestra bandera”, expresó.

El gobernador también destacó la puesta en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Guajira. Según explicó, el departamento invierte alrededor de $700 millones por semestre para financiar este programa, que cuenta con 50 cupos.

A esto se suma el proceso de acreditación de nuevos programas académicos, que, de acuerdo con Aguilar, representa mayores compromisos financieros para la administración departamental.

Regalías también afectan a los municipios

La preocupación del gobernador no se limita a la financiación de la educación superior. Aguilar advirtió que la reducción de los ingresos por regalías también afecta la capacidad de respuesta de las administraciones locales frente a obligaciones como el transporte escolar, la salud, la educación y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Como ejemplo, mencionó que el municipio de Barrancas enfrenta una reducción cercana a los $97.000 millones, mientras que en Albania la disminución rondaría los $80.000 millones, según las cifras entregadas durante la entrevista.

El mandatario agregó que otros municipios de la región también afrontan dificultades presupuestales y mencionó el impacto de esta situación en el departamento del Cesar.

Ante este panorama, Aguilar pidió al Gobierno nacional revisar los mecanismos de financiación y brindar recursos adicionales que permitan garantizar la continuidad de los programas sociales y educativos.

“Este es un llamado de urgencia para que se nos apoye y podamos hacerle frente a esta situación”, concluyó el gobernador, al insistir en que la sostenibilidad de la gratuidad universitaria requiere un esfuerzo conjunto entre el departamento y la Nación.