Ocho detenidos se fugaron de un CAI en Palmira, Valle. Personería pide revisar centros de detención

Ocho personas privadas de la libertad se fugaron del CAI de Policía Las Delicias, ubicado en inmediaciones de la galería central de Palmira, Valle del Cauca. Tras lo ocurrido, las autoridades desplegaron uniformados en el casco urbano y en las entradas y salidas del municipio para tratar de recapturarlos.

Según la información conocida preliminarmente, los detenidos habrían aprovechado las fuertes lluvias para romper las barras de una celda y abrir un hueco que les permitió escapar, incluso por el techo de las instalaciones.

La Policía Valle informó que los ocho hombres estaban sindicados de diferentes delitos y que, tras conocerse la fuga, dispuso un despliegue institucional para adelantar acciones de búsqueda, investigación e inteligencia orientadas a ubicarlos y recapturarlos.

El personero de Palmira, William Espinoza, rechazó lo ocurrido y pidió a las autoridades revisar las condiciones de los centros de detención transitoria del municipio.

“Desde el Ministerio Público exhortamos y conminamos a la Policía Nacional a que realice de manera pronta y oportuna la recaptura de estos presuntos delincuentes, y también a la administración municipal y autoridades competentes a que revisen la infraestructura y las situaciones de este y otros centros de detención transitorio para evitar que se pueda generar otras fugas como esta”, manifestó el funcionario.

Esta fuga se suma a la ocurrida el viernes pasado en la estación de Policía de El Cerrito, donde nueve detenidos escaparon. Uno de ellos, Adrián Enrique Vera Asprilla, alias ‘Suricato’, fue recapturado cuando se movilizaba en una motocicleta hacia el municipio de Guacarí.