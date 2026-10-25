Con honores, velatón y visita presidencial a su familia, despiden a patrullera asesinada en Cali

Con honores policiales y una velatón fue despedida en Cali la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, quien murió tras resultar gravemente herida durante un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes que pretendían cometer un hurto. En medio del duelo, el presidente Abelardo de la Espriella visitó a la familia de la uniformada y expresó sus condolencias.

La joven recibió un disparo en la cabeza cuando, junto a su compañero, atendió un intento de hurto contra otro policía que se encontraba de civil y se movilizaba en su motocicleta particular. Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos que dejó heridos a los tres uniformados. Recuero Suárez fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica, pero falleció horas después.

Tras reunirse con la madre y los familiares de la patrullera, el presidente aseguró que el caso no quedará impune y que acompañará a sus allegados.

“No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia. No voy a dejar sola a su familia. Los acompañaré y les brindaré toda la ayuda que esté a mi alcance”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro de Defensa, general Jorge Mora, rechazó el asesinato de la uniformada y pidió que todos los responsables sean capturados.

!No podemos normalizar que la delincuencia arrebate la vida de quienes sirven a Colombia. Justicia para María José, captura de todos los responsables y cero impunidad", señaló el funcionario en redes sociales.

En el procedimiento, uno de los presuntos delincuentes murió tras el intercambio de disparos y otro fue capturado. La Policía incautó dos armas de fuego, recuperó cuatro celulares hurtados e inmovilizó una motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el delito.

El director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y capturar a los demás implicados que huyeron durante el procedimiento.