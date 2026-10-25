Más de 50 barrios de Santa Marta estarán sin luz este lunes: conozca cuáles

los trabajos comenzarán a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 4:10 de la tarde. Foto: Air-e

Habitantes de más de 50 barrios y varios sectores estratégicos de Santa Marta deberán tener en cuenta una suspensión programada del servicio de energía para este lunes 26 de octubre. La intervención, anunciada por Air-e Intervenida, se realizará durante más de ocho horas en el circuito Libertador 7.

Según la empresa, los trabajos comenzarán a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 4:10 de la tarde. Las labores incluyen el cambio de una cruceta y poda técnica en las redes eléctricas, con el propósito de contribuir a la calidad y confiabilidad del servicio.

Estos son los barrios y sectores afectados

La programación comprende zonas ubicadas entre la avenida del Libertador, la Troncal del Caribe y la Vía Alterna al Puerto. Entre los barrios y urbanizaciones mencionados se encuentran Líbano 2000, Altos del Líbano, Filadelfia, La Concepción, Tejares del Libertador, Nuevo Tejares del Libertador, Andrea Carolina, Nueva Andrea Carolina, Terranova, Sierra Adentro, Mira Campestre y Mira Campestre II.

También figuran Portales de la Avenida, Ciudad del Sol I, II y III, Bolivariana, Los Pinos, La Florida, Santa Cruz, Nuevo Horizonte, Venecia, Canarias, Nevada y Villa Betel.

La suspensión también comprende sectores cercanos a la Terminal de Transporte de Santa Marta, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda, instituciones educativas, oficinas de Nueva EPS y la Zona Franca Las Américas, entre otros puntos.

Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tener presente la programación mientras se ejecutan las labores de mantenimiento. Se recomienda consultar los canales oficiales de la empresa ante cualquier actualización sobre los trabajos o los sectores incluidos.