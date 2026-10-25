Cuatro capturados por robo de energía en Ciénaga: pérdidas superarían los $59 millones mensuales

La diligencia fue adelantada por la Policía Judicial de Santa Marta, con apoyo de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Air-e Intervenida. Foto: Policía Metropolitana

Cuatro personas fueron capturadas durante un operativo contra el hurto de energía en zona rural de Ciénaga, Magdalena. El procedimiento se llevó a cabo en una recicladora y comercializadora de plástico, donde las autoridades encontraron equipos e instalaciones eléctricas presuntamente irregulares.

La diligencia fue adelantada por la Policía Judicial de Santa Marta, con apoyo de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Air-e Intervenida. Durante el operativo se incautó un transformador de 250 kVA, además de crucetas, una caja de portafusibles y trenzas de aluminio. Los capturados fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Air-e estima pérdidas superiores a $59 millones al mes

De acuerdo con los cálculos de Air-e Intervenida, la energía que presuntamente se utilizaba de manera irregular representaría cerca de 72.000 kilovatios hora mensuales no facturados, con pérdidas económicas superiores a los $59 millones al mes.

La empresa también reportó una cartera acumulada de más de $3.000 millones asociada a esta problemática. Sin embargo, la información suministrada no precisa el periodo al que corresponde ese monto ni permite atribuirlo exclusivamente al establecimiento intervenido.

Advierten riesgos por instalaciones eléctricas irregulares

Según la compañía, en el inmueble permanecían aproximadamente 40 personas, lo que aumenta la preocupación por las condiciones de seguridad identificadas durante la inspección.

Air-e advirtió que las conexiones antitécnicas y la manipulación no autorizada de redes pueden ocasionar cortocircuitos, incendios y accidentes eléctricos. El caso quedó en manos de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.