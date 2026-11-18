Capturados cinco presuntos integrantes de las ACSN zona rural de Ciénaga, Magdalena
Entre los capturados se encuentran alias “La Negra”, “Toñito” y “Mostro”, quienes presuntamente harían parte del grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra, bajo el mando de alias “El Menor” conocido como comando 36.
Magdalena
La Policía Nacional, mediante un trabajo articulado en el corregimiento de Sevillano, municipio de Ciénaga, logró la captura en flagrancia de cinco personas por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Durante el procedimiento fueron incautados una escopeta remington calibre 16, una pistola traumática, 25 cartuchos para fusil, 585 gramos de marihuana y nueve talonarios utilizados presuntamente para registrar cobros extorsivos.
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Según la información entregada por las autoridades, esta estructura criminal estaría intimidando a residentes y comerciantes mediante cobros extorsivos sistemáticos, bajo la modalidad casa a casa, exigiendo cuotas económicas periódicas a nombre de esta organización ilegal.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...