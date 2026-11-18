Magdalena

La Policía Nacional, mediante un trabajo articulado en el corregimiento de Sevillano, municipio de Ciénaga, logró la captura en flagrancia de cinco personas por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron incautados una escopeta remington calibre 16, una pistola traumática, 25 cartuchos para fusil, 585 gramos de marihuana y nueve talonarios utilizados presuntamente para registrar cobros extorsivos.

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Según la información entregada por las autoridades, esta estructura criminal estaría intimidando a residentes y comerciantes mediante cobros extorsivos sistemáticos, bajo la modalidad casa a casa, exigiendo cuotas económicas periódicas a nombre de esta organización ilegal.