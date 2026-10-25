Tras nuevas inundaciones, alcalde de Santa Marta pide no olvidar a los damnificados del frente frío. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Las inundaciones que vuelven a afectar a Santa Marta reabren una preocupación que sigue pendiente desde febrero, y es la recuperación de las familias que perdieron sus viviendas por el frente frío.

Ante este panorama, el alcalde Carlos Pinedo pidió al Gobierno nacional que no deje de lado a los damnificados de la ciudad y contribuya a avanzar en la reconstrucción.

El mandatario recordó que la emergencia registrada el 3 de febrero dejó más de 3.000 familias afectadas y 169 viviendas colapsadas, según las cifras entregadas por la administración distrital.

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Aunque reconoció la atención que el Gobierno nacional ha concentrado en otras regiones afectadas por emergencias, insistió en que Santa Marta también necesita acompañamiento y recursos para recuperarse.

El pronunciamiento lo hizo en el barrio Luz del Mundo, durante una jornada de Alcaldía al Barrio, donde entregó 229 kits con electrodomésticos a familias afectadas. La actividad hace parte de las acciones de asistencia que adelanta el Distrito, mientras busca apoyo nacional para atender las necesidades que continúan pendientes.

El alcalde también señaló que su administración mantiene las gestiones ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de conseguir recursos que permitan avanzar de la atención humanitaria a la reconstrucción de las viviendas destruidas.

El llamado se produce en medio de nuevas afectaciones por las lluvias en Santa Marta, que han provocado inundaciones en vías y barrios, además de daños en viviendas y pertenencias. Frente a esta situación, el Distrito activó un puesto de mando unificado, desplegó maquinaria amarilla y comenzó la entrega de ayudas a las comunidades afectadas.

La recurrencia de estas emergencias vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la respuesta institucional y garantizar soluciones para las familias que enfrentan pérdidas, tanto por los daños acumulados desde febrero como por las inundaciones más recientes.