Los Juegos del Hambre inspiran una iniciativa de moda que reúne a estudiantes colombianos

Estudiantes de diseño de modas de siete instituciones académicas colombianas presentarán sus creaciones inspiradas en el universo de Los Juegos del Hambre el próximo 17 de noviembre, en el centro comercial Titán Plaza de Bogotá. La actividad hace parte de Del cine a la moda, una iniciativa de Cine Colombia que busca conectar la formación académica con la industria audiovisual a través del diseño de vestuario.

El profesor Helmut André, quien participa en la coordinación del proyecto, explicó que la propuesta surgió de una invitación de Cine Colombia a diferentes instituciones educativas. Los estudiantes tuvieron libertad creativa para interpretar el universo de la saga y desarrollar piezas que reflejaran tanto su visión de la historia como la identidad de sus respectivas instituciones.

La iniciativa reúne a estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Politécnico Grancolombiano, la Escuela Arturo Tejada, la Universidad Sergio Arboleda, LCI Bogotá y Taller 5. Cada institución realizó un proceso interno de selección para escoger las propuestas que mejor representaran las ideas de los estudiantes y el enfoque de sus programas académicos.

Según André, la convocatoria tuvo una amplia participación, impulsada por el interés que la saga despierta entre las nuevas generaciones. Los seleccionados han trabajado en sus diseños durante aproximadamente seis meses, mientras continúan con sus actividades académicas.

Primatela es una de las empresas vinculadas al proyecto y apoyará la etapa posterior a la selección. De acuerdo con el profesor, el ganador o los ganadores recibirán telas e insumos para desarrollar una colección de 14 atuendos.

André también señaló que el proyecto permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, especialmente los relacionados con el vestuario escénico. Además, ofrece a los estudiantes una oportunidad para mostrar sus capacidades ante personas vinculadas con la industria audiovisual y las artes escénicas.

El docente explicó que, aunque los programas de diseño incluyen ejercicios académicos de este tipo, no siempre cuentan con oportunidades para presentar sus propuestas en escenarios relacionados con producciones cinematográficas.

El veredicto se conocerá el 17 de noviembre, durante la presentación final en Titán Plaza. Cine Colombia estará a cargo de definir los jurados que evaluarán las propuestas.