Alex Visbal, premiado en el Wildlife Photographer of the Year por foto del Gran Lago Salado

El fotógrafo colombiano Alex Visbal fue reconocido en el concurso internacional Wildlife Photographer of the Year por una imagen aérea del Gran Lago Salado, en Utah, Estados Unidos. La fotografía, presentada en la categoría The Bigger Picture, muestra los efectos de la intervención humana sobre este ecosistema acuático.

Visbal explicó que la imagen registra una modificación significativa en el paisaje del lago, relacionada con la extracción de agua. Según el fotógrafo, una intervención humana aparentemente sencilla puede generar cambios profundos en la biología y la química de todo un ecosistema.

La fotografía fue tomada desde una avioneta en movimiento, con la ventana abierta y a una velocidad de aproximadamente 180 kilómetros por hora. El viento, las turbulencias y la necesidad de conseguir una composición geométrica precisa dificultaron el proceso.

Para obtener el resultado, Visbal realizó numerosas capturas y varias maniobras sobre el área seleccionada hasta conseguir el encuadre deseado. El fotógrafo también destacó el papel del piloto durante la sesión.

Aunque se graduó como ingeniero de la Universidad de los Andes, Visbal considera que su formación influye en la manera metódica en que desarrolla sus proyectos fotográficos. Su interés se concentra en sistemas de gran escala, como cuerpos de agua, estructuras industriales y espacios donde confluyen las actividades humanas y las transformaciones ambientales.

El fotógrafo explicó que su interés por el agua surgió progresivamente a partir de la fotografía aérea. Observar los paisajes desde otra perspectiva le permitió identificar cambios y características que no suelen apreciarse desde la orilla.

“La fotografía es un documento de lo que existía en ese momento. Hoy ya no existe así”, afirmó Visbal.