Camacho’s, hamburguesería de Bucaramanga, logró el segundo lugar entre las mejores de Suramérica

Camacho’s, una hamburguesería de Bucaramanga con presencia en varias ciudades del país, obtuvo el segundo lugar en el Ranking McCain Melhor Hambúrguer da América do Sul 2026, en el que participaron establecimientos de países como Chile, Perú y Argentina. En entrevista con A Vivir que son dos días, Luisa Ballesteros, CEO de la marca, contó cómo fue la experiencia de participar en el certamen y la sorpresa que significó recibir este reconocimiento el pasado 23 de octubre.

El reconocimiento fue otorgado por su hamburguesa Orgasmic, una preparación que contiene doble carne de res, tocineta, panceta natural de cerdo, queso cheddar, mozzarella y una salsa con trocitos de piña oro miel de Lebrija. Según Ballesteros, es la hamburguesa más vendida de la marca en sus sedes de Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla.

Hamburguesa Orgasmic Ampliar Hamburguesa Orgasmic Cerrar

Para definir el ranking, los evaluadores visitaron hamburgueserías de diferentes países, entre ellos Colombia, y probaron sus propuestas gastronómicas para establecer la clasificación. Ballesteros explicó que no conocía el certamen antes de participar, por lo que alcanzar el segundo lugar fue una sorpresa para todo el equipo.

La empresaria también destacó la calidad de la comida rápida de Bucaramanga y el talento de los negocios gastronómicos de la ciudad. Para Ballesteros, este reconocimiento permite dar a conocer la gastronomía local y llevar el nombre de Bucaramanga y de Colombia a un escenario internacional.