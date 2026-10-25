Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en zona rural de Algeciras, Huila

Neiva

Tres personas fueron asesinadas en un ataque con arma de fuego ocurrido hacia las 3:00 de la madrugada de este domingo en la vereda La Perdiz, zona rural de Algeciras, Huila. Las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos.

Según las primeras indagaciones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a un establecimiento comercial y dispararon contra las personas que se encontraban allí. Las autoridades buscan establecer las circunstancias del ataque.

El teniente coronel Luis Fernando Viveros, comandante operativo del Departamento de Policía Huila (E), confirmó el fallecimiento de las tres personas y señaló: “Como consecuencia de las lesiones ocasionadas por los disparos, las tres víctimas fallecieron en el sitio de los hechos”.

El CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes, mientras unidades de la Policía recolectan evidencias para identificar y capturar a los responsables. La institución pidió a la ciudadanía aportar información que permita esclarecer el triple homicidio, bajo absoluta reserva.