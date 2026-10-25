En Bucaramanga instalan cámaras LPR para identificar vehículos vinculados a delitos.

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga comenzó la instalación de cámaras de reconocimiento automático de placas, conocidas como LPR, con las que busca fortalecer las estrategias de seguridad y apoyar las labores de las autoridades para identificar vehículos relacionados con hechos delictivos.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien explicó que ya comenzaron los trabajos de obra civil necesarios para instalar los dispositivos, entre ellos la adecuación de puntos y la construcción de estructuras para ubicar el primer lote de cámaras.

Según el mandatario, esta tecnología permitirá identificar las placas de los vehículos en tiempo real y facilitar el trabajo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones relacionadas con diferentes delitos.

Los equipos están diseñados para detectar vehículos reportados como hurtados y aquellos que puedan estar vinculados con actividades delictivas, de manera que la información obtenida pueda servir de apoyo a los organismos encargados de la seguridad y la investigación judicial.

“Estos dispositivos nos van a ayudar a identificar las placas de los vehículos de los delincuentes en tiempo real, facilitándole a nuestras autoridades de Policía, pero también en la Fiscalía, enfrentar el delito con toda la contundencia de la ley”, afirmó Portilla.

El alcalde también aseguró que hacía más de diez años no se instalaban nuevas cámaras de este tipo en Bucaramanga y destacó que los dispositivos incorporados cuentan con tecnología especializada para el reconocimiento de placas vehiculares.

Sin embargo, la efectividad de esta herramienta dependerá también de su articulación con los sistemas de información de las autoridades y de la capacidad de respuesta frente a las alertas que se generen.

Por ahora, los trabajos se encuentran en la fase de adecuación de la infraestructura para instalar el primer grupo de dispositivos. La Alcaldía busca que la tecnología contribuya a mejorar las capacidades de identificación y seguimiento de vehículos sospechosos y a respaldar las acciones de prevención e investigación del delito en la ciudad.