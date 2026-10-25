El HIC es el hospital más inteligente de Colombia y ocupa el puesto 9 en Latinoamérica

Bucaramanga

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga, fue reconocido como el hospital más inteligente del país y el noveno de Latinoamérica, de acuerdo con el ranking World’s Best Smart Hospitals 2027, publicado por la revista Newsweek y la firma de análisis estadístico Statista.

La institución también alcanzó el puesto 277 a nivel mundial, dentro de una clasificación que incluyó 410 hospitales de 33 países y evaluó sus avances en transformación digital, mediante recomendaciones de profesionales, encuestas especializadas y acreditaciones relacionadas con la salud digital.

Uno de los principales aspectos que respaldan este reconocimiento es la madurez de sus sistemas de información clínica. En 2022, el HIC alcanzó el nivel 7 del modelo EMRAM de HIMSS, la máxima categoría de esta escala internacional para evaluar la adopción de historias clínicas electrónicas. En diciembre de 2025, obtuvo la recertificación y, según la institución, continúa siendo el único hospital colombiano con este nivel.

La integración de la información de laboratorio, imágenes diagnósticas y farmacia permite que los equipos asistenciales consulten datos relevantes para la atención de los pacientes. Además, en mayo de 2026, el hospital anunció la implementación de un modelo de interoperabilidad clínica con el aval del Ministerio de Salud, orientado a facilitar el intercambio de resúmenes digitales de atención con otras instituciones conectadas.

Inteligencia artificial y cirugía robótica

El HIC también ha desarrollado herramientas tecnológicas propias para apoyar los procesos médicos. Una de ellas es MOE (Medical Observation Engine), diseñada para monitorear pacientes e identificar situaciones de riesgo que requieren atención del personal asistencial. De acuerdo con cifras de la institución, su implementación se ha asociado con una reducción cercana al 34 % en la ocurrencia de caídas.

Otra solución es SAHISmart, que utiliza inteligencia artificial para apoyar la documentación clínica mediante la herramienta Converso. Según resultados institucionales, en consultas ambulatorias de baja complejidad, el tiempo destinado al registro pasó de 25 a 13 minutos, lo que puede facilitar una interacción más cercana entre el profesional de la salud y el paciente.

A estas herramientas se suma Cerebro, un desarrollo que permite consultar información clínica integrada y apoyar la toma de decisiones médicas. El hospital también cuenta con una plataforma de telemedicina y una central de telemonitoreo para contribuir a la detección temprana de eventos críticos.

En materia quirúrgica, la institución utiliza el sistema robótico Mako en procedimientos ortopédicos, con más de 700 intervenciones realizadas, según el reporte institucional. Asimismo, incorporó la tecnología Mantra 3, con la que alcanzó sus primeros 100 procedimientos.

La transformación digital también abarca la farmacia robotizada, los sistemas de trazabilidad para medicamentos y hemocomponentes, y herramientas de ciberseguridad destinadas a proteger la información clínica y contribuir a la continuidad de los servicios.

Para María Carolina Aguirre, directora de Informática Médica de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), la tecnología permite fortalecer la comunicación entre pacientes, familias y equipos de salud, además de orientar las decisiones institucionales a partir de datos verificables.

Por su parte, Heyson Montesino, director de Salud Digital de la FCV, destacó el papel del talento humano en el desarrollo de estas capacidades y señaló que la institución busca continuar avanzando para ubicarse entre los 100 mejores hospitales inteligentes del mundo.

Con este resultado, el HIC obtiene visibilidad internacional por su estrategia de transformación digital, que integra sistemas de información, inteligencia artificial y robótica con el propósito de fortalecer la seguridad, la eficiencia y la calidad de la atención de los pacientes.