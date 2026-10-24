Desbordamiento de una quebrada deja incomunicadas a comunidades rurales en Santander

Bucaramanga

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Vélez, Santander, provocaron el desbordamiento de la quebrada El Aventadero, una emergencia que mantiene incomunicados a habitantes de varias veredas ubicadas entre los municipios de El Peñón y Sucre.

La creciente afectó el corredor que conecta a estas comunidades rurales e impide el desplazamiento habitual de sus habitantes hacia los centros poblados. La situación genera preocupación entre las familias, que dependen de estas vías para desarrollar sus actividades cotidianas, transportar productos agrícolas y acceder a servicios esenciales.

De acuerdo con la información conocida, las comunidades afectadas hicieron un llamado urgente a los organismos de socorro, las administraciones municipales y la Gobernación de Santander para que se desplacen hasta la zona, inspeccionen las condiciones del terreno y determinen las intervenciones necesarias para recuperar el paso de manera segura.

La interrupción de la movilidad representa dificultades adicionales para los productores del campo, quienes podrían enfrentar obstáculos para sacar y comercializar sus cosechas. Asimismo, el aislamiento puede complicar el traslado de personas que necesiten atención médica y la respuesta ante cualquier otra emergencia.

Los habitantes también esperan que las autoridades realicen un balance de las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento, especialmente en la infraestructura vial y los puntos de conexión entre las veredas.

La preocupación se mantiene ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que puedan incrementar el caudal de la quebrada y agravar las condiciones del sector. Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía evitar el paso por el punto afectado y no intentar cruzar la corriente mientras persista el riesgo.

Por ahora, se espera un reporte oficial que permita establecer la magnitud de la emergencia, precisar cuáles comunidades resultaron afectadas y conocer las medidas que se implementarán para restablecer la conectividad entre El Peñón y Sucre.