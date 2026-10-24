Murió patrullera de la Policía herida al enfrentar a delincuentes luego de un atraco al sur de Cali

La patrullera de la Policía Metropolitana de Cali, María José Recuero Suárez, de 20 años, oriunda de Montería, Córdoba, y que llevaba un año en la institución, falleció este sábado 24 de octubre, en un centro asistencial de Cali, luego de permanecer en cuidados intensivos, por un disparo que recibió en la cabeza.

La uniformada había quedado gravemente herida este viernes 23 de octubre, luego de enfrentar a varios delincuentes que habían cometido un hurto a otro uniformado adscrito al Departamento de Policía Valle, quien se encontraba de permiso, y pretendían robarle su motocicleta y sus pertenencias.

En este enfrentamiento a disparos, dos policías más resultaron heridos.