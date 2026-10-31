Ainhoa Rubio, investigadora de la Universidad de Antioquia, convierte residuos de palma en biocarbón para tratar aguas

La investigadora Ainhoa Rubio, de la Universidad de Antioquia, desarrolla en la región de Urabá un proyecto que transforma residuos del cultivo y procesamiento de la palma de aceite en biocarbón, un material que puede utilizarse en el tratamiento de aguas y otros procesos ambientales. La iniciativa busca reducir los desechos de esta industria y aprovecharlos como materia prima. Por este trabajo, Rubio recibió el reconocimiento For Women in Science 2026.

La investigación utiliza tres residuos principales del procesamiento de la palma de aceite: el cuesco, que corresponde a la parte dura de la semilla; la fibra del mesocarpio, procedente de la pulpa del fruto, y el raquis, la estructura donde se agrupan los frutos, también conocida como tusa.

Según explicó Rubio, estos materiales se utilizan actualmente para producir compost y mejorar las propiedades del suelo. Sin embargo, su equipo busca ampliar las posibilidades de aprovechamiento mediante la producción de biocarbón, un material obtenido a partir de residuos orgánicos.

El proyecto busca utilizar este material para tratar las aguas residuales generadas por la propia industria palmicultora. De esta manera, los desechos pueden reincorporarse al proceso productivo y contribuir a un modelo de economía circular.

La iniciativa surgió de la colaboración entre el equipo investigador de la Universidad de Antioquia y Bioplanta, una empresa de la región que planteó las dificultades asociadas al manejo de sus residuos.

“El mejor residuo es el que no se genera para no tener que pensar después qué hacer con él”, afirmó Rubio al explicar la importancia de prevenir la generación de desechos y encontrar alternativas para aprovecharlos.

Para la investigadora, ampliar este tipo de soluciones requiere mayor inversión en ciencia aplicada, desarrollo tecnológico y procesos industriales que permitan aprovechar los residuos a mayor escala.