VIVE EXPO 2026 en Bogotá, conoce los proyectos de vivienda e inversión de la feria inmobiliaria

VIVE EXPO 2026 se realiza del 23 al 25 de octubre en el Centro Comercial Gran Estación, en Bogotá. La feria reúne proyectos inmobiliarios de diferentes regiones del país para quienes buscan comprar vivienda o invertir en finca raíz. En A Vivir que son dos días hablamos con representantes de dos de las constructoras participantes, quienes presentaron sus proyectos y las opciones que ofrecen a los compradores.

Mónica Cárdenas, gerente comercial de Constructora Capital, explicó que la empresa se especializa en vivienda para la clase media trabajadora. Uno de sus principales enfoques es la sostenibilidad: sus proyectos cuentan con un sello verde que, según explicó, permite ahorrar hasta un 30 % en el consumo de agua y un 33 % en el de energía. La constructora también ofrece espacios comunes que incluyen gimnasios, piscinas, zonas verdes, parques infantiles, áreas de trabajo compartido y zonas para mascotas.

La gerente destacó que estas comodidades no son exclusivas de las viviendas de mayor precio. Los proyectos de vivienda de interés social (VIS) también cuentan con zonas sociales dotadas, sin que los residentes deban asumir costos adicionales para equiparlas. Entre las opciones de la constructora se encuentran proyectos VIS y no VIS en Bogotá y municipios de la Sabana, como Zipaquirá y Tocancipá, además de desarrollos en sectores como Bosa, Fontibón y Puente Aranda.

Entre sus proyectos está Ciudadela Essenza, en Lagos de Torca, al norte de Bogotá, que contempla 5.200 viviendas distribuidas en ocho proyectos. Allí, la empresa lanzó Vita, un proyecto de vivienda no VIS con apartamentos de tres habitaciones y áreas de 63, 76 y 89 metros cuadrados.

Por su parte, Paola Galindo, directora comercial de Proyectamos y Edificamos, presentó la oferta de esta constructora de Ibagué, que cuenta con 38 años de trayectoria y desarrolla proyectos de vivienda, hoteles, locales comerciales y oficinas. La empresa participa en la feria con alternativas inmobiliarias para quienes buscan vivir o invertir fuera de Bogotá y la Sabana.

Galindo señaló que Ibagué ofrece precios competitivos por metro cuadrado y alternativas tanto VIS como no VIS. Entre los proyectos que destacó se encuentra una propuesta de villas campestres, con lotes de 500 metros cuadrados y viviendas construidas de 139 metros cuadrados. También resaltó que la compañía incluye un parqueadero por vivienda, asignado en escritura pública.