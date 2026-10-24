Naturalista, la aplicación gratuita para registrar la biodiversidad en Colombia

La aplicación Naturalista permite que cualquier persona contribuya al conocimiento de la biodiversidad en Colombia mediante el registro de plantas, animales y hongos. La iniciativa, promovida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, busca ampliar la información disponible sobre las especies que habitan tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Así lo explicó Carolina Soto, líder de Ciencia Participativa y Enfoque Biocultural de la institución.

iNaturalist disponible para iPhone y Naturalista para Android, son aplicaciones gratuitas que permiten registrar observaciones de biodiversidad a través de fotografías. Los usuarios pueden documentar las especies que encuentran en su entorno y compartir los registros para que otras personas, incluidos especialistas, ayuden a identificarlas.

Según Soto, cerca del 50 % de los datos disponibles en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia proviene de la ciencia participativa. Esto significa que los registros aportados por ciudadanos complementan la información recopilada mediante métodos científicos tradicionales.

Entre los casos mencionados por Soto se encuentra el de una persona que fotografió una pequeña comadreja cerca de un baño en su vivienda. La imagen llamó la atención de otros observadores y especialistas porque, según relató la investigadora, no había registros de esa especie desde 1980.

La revisión posterior permitió identificar al ejemplar como Mustela felipei, una especie de comadreja que habita en el sur de Colombia y en Ecuador. “Simplemente vas registrando lo que vas encontrando y con eso estás contribuyendo”, explicó Carolina Soto.

Por otra parte, el Instituto Humboldt ha impulsado actividades para documentar la biodiversidad en diferentes ciudades del país. Entre ellas se encuentran los BioBlitz, jornadas en las que ciudadanos, científicos y organizaciones registran la mayor cantidad posible de especies en un lugar específico y durante un periodo determinado.

Además, el Instituto apoya anualmente el City Nature Challenge, conocido como el Reto Naturalista, una iniciativa internacional que convoca a diferentes ciudades a documentar su biodiversidad.