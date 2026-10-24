MUBI Fest Bogotá 2026: películas, fechas y actividades gratuitas del festival de cine

MUBI Fest, el festival internacional de cine organizado por la plataforma de streaming, productora y distribuidora MUBI, regresa a Bogotá este sábado 24 y domingo 25 de octubre. El Gimnasio Moderno será la sede de una programación de más de 15 películas que incluye funciones gratuitas al aire libre, estrenos internacionales, presentaciones musicales y conversaciones con realizadores.

La programación incluye producciones de diferentes partes del mundo, películas presentadas en festivales internacionales y obras que exploran géneros como el terror, el cine queer y el documental musical, según explicó Sandra Gómez, directora de Mercadeo de MUBI Latinoamérica. El encuentro también ofrecerá espacios de conversación, gastronomía y música para los asistentes.

Entre las proyecciones anunciadas se encuentra La paga, película colombiana de 1962 dirigida por Ciro Durán, que, según explicó Gómez, permaneció perdida y censurada durante más de seis décadas. La obra fue recuperada y restaurada en 4K para presentarse ante nuevas audiencias. La función contará con la participación de Vladimir Durán, hijo del director, quien conversará sobre la película y su proceso de recuperación.

El festival también presentará películas vinculadas con encuentros internacionales como Cannes y Berlín. Entre ellas se encuentra Tierra de mi padre, del director polaco Paweł Pawlikowski, que tendrá su estreno nacional en el evento. Después de la proyección, el músico Julio Victoria realizará una presentación con su ensamble, en una actividad organizada en colaboración con el Festival No Convencional y la Embajada de Polonia.

La agenda también contempla la participación de la DJ Paquita Gallego y la proyección de documentales musicales, entre ellos Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, sobre la banda británica liderada por Jarvis Cocker. El evento incluye clásicos como La cosa, de John Carpenter; La niña santa, de Lucrecia Martel, y Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, de Stephan Elliott.

El festival tendrá funciones gratuitas al aire libre y proyecciones con boletería. Los interesados pueden consultar la programación, los horarios y la disponibilidad de entradas en la página oficial mubifest.com Algunas actividades requieren inscripción previa y están sujetas a disponibilidad de cupos.