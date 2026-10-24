Por primera vez el Tolima será sede del Simposio Iberoamericano sobre Pavimentos

Ibagué será el punto de encuentro de especialistas nacionales e internacionales en infraestructura vial con la realización del Simposio Iberoamericano sobre Pavimentos, que llegará por primera vez al Tolima. La cita académica tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, en Ibagué.

En su aniversario número 50, el encuentro desarrollará su quinta edición iberoamericana y la decimocuarta nacional. Bajo el concepto “Corazón de los Andes”, contará con invitados de Reino Unido, España, México y Canadá, quienes compartirán experiencias y conocimientos en una programación que contempla ocho conferencias magistrales, cinco de ellas internacionales, además de cerca de 70 ponencias.

La llegada del simposio al departamento fue posible tras la postulación de la Universidad del Tolima, que presentó argumentos relacionados con las características geográficas de la región, el trabajo conjunto con otras instituciones de educación superior y la formación académica en infraestructura.

“El Simposio Iberoamericano de Construcción de Pavimentos se realiza cada dos años, en la versión anterior la Universidad del Tolima se postuló y presento motivos como la ubicación geográfica del departamento, la articulación con otras universidades del departamento y que nuestra Alma Mater cuenta con nuestra facultad”, explicó el profesor Pedro Julián Gallego, decano de la facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño e Infraestructura de la UT.

Uno de los ejes centrales será el análisis de alternativas para mejorar la construcción y conservación de las vías. Las conferencias y ponencias abordarán herramientas tecnológicas, métodos innovadores y prácticas sostenibles que permitan responder a los retos actuales de la infraestructura de transporte.

Además de la academia, a este propósito se suma la articulación con la Gobernación del Tolima y los gremios de la infraestructura, actores que aportan desde la ejecución de proyectos, la generación de conocimiento y la identificación de oportunidades para incorporar nuevas soluciones técnicas.

“Al tiempo de mostrar los casos exitosos en los proyectos de pavimentación de vías que ejecutamos por todo el Tolima, este evento será una oportunidad para visibilizar las ventajas de nuestro departamento en temas de ubicación geográfica, turismo y desarrollo del territorio”, agregó Sandra Liliana García Cobas, secretaria de Infraestructura del Tolima.

Las actividades se desarrollarán durante tres días, del 4 al 6 de noviembre, en Ibagué.